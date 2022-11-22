雲林縣是全台蔬果最大產地，民進黨雲林縣長候選人劉建國昨（21）日收到邀請，簽署了「我願意成為蔬食友善候選人」承諾書，稱未來將持續推動各級學校無肉日，並獎勵各機構一起推行一周一日蔬食日的活動，但卻遭農業專家「Linbay好油」打臉，質疑劉對雲林的問題並不清楚，「看到劉建國簽署這種東西真的覺得很悲哀，身為一個雲林鄉親真的希望他正經一點」。

Linbay好油昨（21）日在臉書表示，每到選舉就會有很多團體請候選人簽署奇怪的宣言，但很多候選人簽完，事後才發現問題大條了！他舉例，2014年時許多縣市長候選人簽署了「中小學營養午餐禁止使用基改食材」的承諾，結果因為團膳費不足，要買非基改豆製品反而成為困擾，最終的結果是中小學團膳直接將所有豆製品從菜單上刪掉。

「劉建國簽署這種東西，也是一種拿這種莫名其妙的食農概念當成選舉承諾的狀況！」Linbay好油指出，劉稱雲林縣是全台蔬果最大產地，長期供應全國三分之一以上的蔬果，因此他更要友善蔬食，但其實雲林同時還是全台第一的養豬大縣，那為何劉不推廣多吃豬肉？

Linbay好油強調，對全台的國中小營養午餐來說，大部分都有沒錢、缺錢的問題，因此要推動無肉日，供菜廠商當然不會反對，因為無肉日的餐費成本更加便宜，但實際上在蔬食日倒掉的廚餘卻明顯比平常還要多，強迫小朋友接受這種政策反而是浪費，「你去國小做問卷調查，你問看看那些小朋友誰愛蔬食日？」

「最近雲林的烏魚子開始收穫了，烏魚子也是雲林的驕傲，為什麼劉建國不簽署讓班班吃烏魚子的承諾呢？」Linbay好油認為，營養午餐本就應該考慮營養分配的問題，規定蔬食日只能吃菜，營養能確實均勻嗎？

Linbay好油怒批，劉建國可以自己響應每周一天不吃肉，但不應該強迫他人照做，「看到劉建國簽署這種東西真的覺得很悲哀，身為一個雲林鄉親真的希望他正經一點，不要隨便簽這些亂七八糟的東西，就跟不要亂搞男女關係一樣！」