EMU3000特仕車(台鐵提供)

EMU3000特仕車內部有吧台(台鐵提供)

台鐵EMU3000新城際列車的首編「特仕車」今（6）日抵達花蓮港，預計明日卸船完畢，並於明年春節疏運投入營運，開行花東線及本線團體旅遊列車，並提供申請包租專車。

台鐵說明，特仕車與一般列車在外觀上最顯著的不同，就是特仕車的車身邊條並非先前所見的紅色邊條或綠色邊條，而是由紅、藍、綠、黃等4色混搭，以呈現日籍設計師眼中的台灣特色，即熱情（紅色）、知性（藍色）、靜謐（綠色）與豐饒（黃色）。其次，特仕車第六車商務車廂調整為全車標準座椅配置，並新增吧台（bar counter）；此外，全車採用目前商務車的座椅配色與車內裝潢，旅客一上車即可感受到與標準列車不同的美感。

台鐵表示，首編特仕車在花蓮港卸船完畢後，將立即迴送至花蓮機務段開始整備與測試，若相關測試順利，預計明年春節疏運投入營運，開行花東線及本線團體旅遊列車，並提供申請包租專車。