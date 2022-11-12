台鐵「蒸汽火車之王」DT668國王號復駛，台南市長黃偉哲化身列車長，引導旅客搭車。（洪榮志攝）

睽違2年，台鐵「蒸汽火車之王」DT668國王號再度出發，12日滿載旅客從保安站一路北上後壁站，吸引近千鐵道迷在月台上拍照，將空間狹小的保安站擠爆。台南市長黃偉哲也化身列車長，引導旅客上車，並啟動鳴笛。在一片歡呼聲中，國王號噴發大量蒸汽，緩緩駛離車站奔馳在嘉南平原上。

台南市政府為慶祝「四鐵共構」的隆田文化資產教育園區開園，今天舉辦「坐火車迺市仔」活動，力邀國王號復駛。國王號從保安站出發，沿途經過永康、新市、善化、隆田、林鳳營、新營、後壁等站，該車加掛6節莒光號車廂，滿載近300名旅客。

市府也在各個停靠站，推出許多打卡送好禮及特色市集等活動，像是新市站的青農小集、善化站的善心善農市集、新營站的新營特色市集、後壁站的噗噗火車音樂市集等；另外，旅客還能憑火車票券免費進入隆田ChaCha文化資產教育園區，參加國王市集、小火車體驗、版畫DIY、老派照相館等活動。

黃偉哲表示，此次活動反應熱烈，車票幾乎一開賣就秒殺，1600名旅客分批在各站上下車；多數買不到車票的朋友，也都趕來車站拍火車，追逐快樂的氣氛。國王號是經過台鐵修復以後，目前為止推拉力最強的蒸汽車頭，當然跟現在的動力車頭不能比，但在那個時代已經是最強的，感謝台鐵能夠讓我們重溫兒時，甚至阿公阿嬤小時候的記憶。

據了解，DT668國王號是台鐵現存最大型的蒸汽機車，還擁有3項歷史紀錄，包括：牽引力最大、噸位最重及最晚退休除役。今天上午出發前，台鐵也出動多名工作人員，展開加煤炭等整備工作，讓一旁的搭車旅客及拍照的鐵道迷看得津津有味。