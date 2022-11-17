兆豐證券推出「兆豐e存股」零股存股交易平台，即日起到年底舉行「富利最威風，存股找兆豐」活動，活動內容有「天天簽到抽好禮」，每月抽出10名可獲得100點Line points，另外抽出20名可獲得200元台股電子交易手續費折抵金；「月月交易獎好禮」獎品更包括Apple iPad air 10.9吋64G Wi-Fi、Apple Watch S8 GPS 45mm及ASUS Vivobook 14吋筆電等。

首次抽獎於14日舉行，此次符合「天天簽到抽好禮」抽獎資格的客戶共2,171位，從中抽出30名幸運得主；符合「月月交易獎好禮」抽獎資格的客戶共945位，由3名幸運兒獲得Apple iPad air 10.9吋64G Wi-Fi乙台。

兆豐證券今年第四季推出符合小額投資人投資的「兆豐e存股」零股存股服務，自上線以來，投資人反應熱烈，截至11月初統計，設定存股計劃的客戶人數已破上萬戶。

「兆豐e存股」理解小額投資人的痛點，特別針對小資族、青壯族或退休人士，透過合適的族群分類，簡單不燒腦，快速找出合適的投資標的。

此外，為滿足投資人不同需求，「兆豐e存股」每個月有五個交易日可供投資人自由選擇，想哪天存股就設定哪天下單，目前有定期定額、定期定股、條件下單三種方式，投資人可隨心搭配、制定存股策略，輕鬆執行存股計劃。

除了台股零股交易外，對美元投資有興趣的投資人，「兆豐e存股」同步規劃「美股定期定股」交易，提供藍籌精選、半導體，航向未來、生技醫療等多種系列股票或ETF選擇，幫助小額投資人資產配置更多元。

兆豐證券正舉辦「富利最威風，存股找兆豐」活動，今年底前，投資人只要完成兆豐證券新戶開戶立即享有開戶禮100元購物金。登入「兆豐e存股」網頁就有機會參加100點Line points或200元台股電子交易手續費折抵金的天天抽獎活動，下單並交易成功達三次，即送100點Line points。

「月月交易獎好禮」活動，到年底還有兩次抽獎機會，最大獎項Apple Watch S8 GPS 45mm、ASUS Vivobook 14吋筆電，活動結束前另外還有加碼禮。詳情可逕洽兆豐證券理財網https://reurl.cc/vmWzqy。