金寧鄉西浦頭社區活動中心動土典禮請來祥獅獻瑞，祈求工程順利如期完工(于家麒攝)

縣長楊鎮浯(1排左)與議長洪允典(1排右)依循禮俗虔誠敬祭祈福，共同上香祝禱工程順利(于家麒攝)

縣長楊鎮浯表示，「老幼共托，社區共榮」是縣府社會福利的主軸(于家麒攝)

西浦頭社區活動中心總工程經費約為新臺幣2

110萬元，規劃有廚房、教室、辦公室、會客室、大廳等，施工約300個日暦天(于家麒翻攝)

金門縣金寧鄉西浦頭社區活動中心新建工程今(22)日上午隆重舉行動土典禮，由縣長楊鎮浯主持開工儀式，依循禮俗虔誠敬祭祈福，祝禱工程順利如期完工。楊鎮浯表示，打造社區活動中心將提供更優質的服務，也盼社區活動中心落成後，能成為西浦頭居民休憩、聯絡情感的重要場域。

金寧鄉公所表示，西浦頭社區活動中心新建工程基地位置坐落於金寧鄉安西劃段697、698地號，基地面積1900.06平方公尺，一樓RC構造，總樓地板面積523.41平方公尺，總工程經費約為新臺幣2110萬元，規劃有廚房、教室、辦公室、會客室、大廳等，施工約300個日暦天，期望未來社區活動中心能如質如期完工，老幼共托、樂齡學習、社區關懷服務能夠做得更深更廣，讓所有的居民感受幸福。

縣長楊鎮浯表示，「老幼共托，社區共榮」是縣府社會福利的主軸之一，縣府近年來積極推動辦理之各項社會福利服務，妥善運用社福預算整合社福服務，打造托嬰托育資源服務中心其營造友善生育、照顧環境及老年共餐、舉辦社區活動各項之服務。

楊鎮浯說，近年縣府積極佈建社區整合型、複合型服務中心，社區照顧關懷據點村里涵蓋率達88％；縣府社會處在巷弄長照、社區關懷所服務的人數達到2000多人，供餐人數也成長至4400多人，社區是政府施政的好夥伴，協助縣府將地區照護網路撐了起來，將來社區的角色是越來越重要，有一個好的場地比如供餐、樂齡等都可以在這舉辦，讓長輩更加健康，縣府也會持續往這方向努力。

金寧鄉長楊忠俊指出，西浦頭社區發展協會於2016年2月21日成立至今不過6年，在理事長莊勝騏的帶領下，快速成長茁壯。這是一個充滿活力的社區，除了不斷的推動各項福利化服務外，並積極參與評鑑，皆獲得優良的成績。

楊忠俊說，自擔任金寧鄉長就以推動「一社區一活動中心」為目標，除了已落成啟用的安岐社區活動中心外，目前施工中的有后湖社區活動中心、榜林社區活動中心及金寧鄉綜合社會福利館。衷心感謝社區的努力與各界的支持，讓鄉轄內由原本三個社區有活動中心，變成九個社區有自己的家。在高齡化與少子化社會趨勢下，社福工作刻不容緩。

鄉公所指出，金寧鄉18個社區中，原有6個社區成立關懷照顧據點，2個社區提供定期供餐服務。近年公所陸續輔導古寧頭、湖峰、安岐及后盤山西山社區投入定期供餐服務，近期四埔社區已完成試辦階段，將於年底投入定期供餐，轄內將有過半社區投入關懷照顧的行列。期待未來社福大樓完工後，將利用中央廚房全面覆蓋鄉轄各個社區，落實「關懷照顧弱勢族群，提供送餐服務」的目標。

鄉公所補充說明，近幾年縣府也在金寧鄉推展各項建設，如衛生局在安岐成立日照中心，有效強化社照機能，落實推動長照2.0政策；在鎮西營區推動西半島醫療園區，平衡東西半島醫療資源；社會處委託在盤山村新建社福大樓，設立老幼共托、關懷照顧弱勢族群；教育處在寧中小附近推動運動園區，連結閩南專用開發區及金寧國中學區，規劃具水準大型綜合性人文運動多功能場館，帶動區域魅力亮點，拉近城鄉差距。

縣府社會處表示，有了「家」代表責任的開始，期望社區在原有的服務項目下，能夠做得更深更廣，讓所有的居民感受幸福。隨著金門大橋的通車，相信未來金寧鄉能夠持續不斷的繁榮發展，讓所有鄉親都能感受幸福。