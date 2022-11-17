苗栗縣議員候選人徐功凡將舉辦另類選舉造勢活動。（徐功凡提供／謝明俊苗栗傳真）

選戰進入最後階段，許多候選人對戰氣氛緊繃，苗栗縣議員候選人徐功凡要以另類方式來強調「快樂選舉、快樂投票，選舉活動也可以很溫馨！」將在19日於頭份建國花市舉辦「功凡爸爸17叢林大冒險」活動，邀請平常辛苦照顧孩子的爸爸媽媽、阿公阿嬤，放鬆心情共度愉快溫馨的週末假期，羅智強將以重棒嘉賓現身，和徐功凡一起變身。

少了選舉味，多了歡樂感，苗栗縣議員候選人徐功凡展現不同選舉風格，將在19日在頭份建國花市舉辦「功凡爸爸17叢林大冒險」活動，啦啦蹦家族將率先登場，重棒嘉賓羅智強也會蒞臨現場與徐功凡一起變裝，化身叢林中的野獸與啦啦蹦家族們，帶領大朋友小朋友一起互動唱跳。另外還有欣樺琴聲、氣球天使等精彩表演，陪伴大家度過上午歡樂時光。

下午的活動，徐功凡也將再次化身為「功凡爸爸」，陪伴大朋友、小朋友展開叢林大冒險，一起闖關趣！為了讓此次活動更有意義，小朋友參加叢林大冒險，需要憑3張當月發票兌換闖關卡，闖關成功就有機會將精美禮物帶回家，此次募集到的發票也將全數捐助華山基金會，幫助更多有需要的人。