九合一地方選舉進入最後衝刺階段， 身兼黨主席蔡英文總統晚間在臉書發出動員令，將在最後黃金48小時內與台灣隊候選人繼續拚；選前之夜將留給北北桃；先在桃園為鄭運鵬站台，壓軸給了林佳龍的板橋之夜，大軸則是留給台北市的陳時中。

蔡英文表示，邀請各地的朋友，出門參加民進黨候選人的選前之夜活動，表達對縣市首長候選人的支持、為蔡英文總統加油、為台灣挺身而出。

明天蔡英文將出席桃園市長候選人鄭運鵬的「延續五星光榮 桃園八德勝選晚會 」；隨後到苗栗縣長候選人徐定禎的「集中選票 迎接新苗栗 」活動。

週五選前之夜，出席桃園市長候選人鄭運鵬的「迎向勝利選前之夜」，隨後趕往新北，參加新北市長候選人林佳龍的「新北大翻新 板橋勝選之夜」。

最後則是出席台北市長候選人陳時中「為台北挺身而出－阿中選前之夜」。

蔡英文表示，拜託大家，11月26日一定要回家投票，縣市首長一票、縣市議員一票、18歲公民權同意票一票，一起顧家鄉、拚未來，「大家一起團結出門投票！」。