行政院長蘇貞昌口頭請辭獲慰留，更強調總統蔡英文跟他說國內外情勢險峻，需要穩定的內閣守護台灣，對此台北市議員王世堅今再開炮，國家形勢如果真的那麼嚴峻，宣布戒嚴算了，請問要宣布戒嚴嗎？直言蘇的說法講不通。王也稱一切的傲慢由蘇貞昌而起，內閣上行下效，產生「權力的傲慢。」

王世堅昨在電視節目怒指蘇貞昌傲慢，並強調總統文告不斷強調謙卑、謙卑再謙卑，但是主事者院長、部長可曾謙卑過？而王世堅今下午受訪再補充，一切的傲慢也是由蘇貞昌而起，他起了個頭，當然上行下效，所有院長以降，包括部長各局處長，所有官員當然或多或少就會帶有僚氣，所謂權力的傲慢就是這樣子來的。

王強調，民進黨創黨的精神，反對的就是那種桀驁不馴、佔盡人民便宜，還要賣乖的。蘇貞昌一定要聽下去，此時此刻就是蘇院長要負責的時候，應該要實質鞠躬下台。若還硬凹或是被社會逼走的話，那真的是夠難看。

王世堅再重申，對於蘇貞昌請辭被慰留，「真想走誰也留不住；真想賴誰也擋不走」，更質疑蘇貞昌強調總統交代，國家形勢嚴峻，讓王直稱，如果真的那麼嚴峻，宣布戒嚴算了，可以百分之百處理國家嚴峻面對的情勢，請問要宣布戒嚴嗎？這個講不通。

另民進黨立委陳明文今也力挺蔡英文總統，強調民進黨執政的縣市，也是英系守下來的，對此王世堅表示，個別派系領袖不予評論，選戰都有付出努力，不能都檢討別人不檢討自己，不是很怪？王世堅呼籲，不能只是口頭請辭，船過水無痕，當外面局勢雷電交加，躲在院長辦公室就可以雲淡風輕。

至於蔡英文總統恐成跛腳總統，對此王世堅強調，總統絕對沒有跛腳問題，她追求歷史留名，不會在乎剩下一年多任期，而是接下來要交棒給最適合繼任人選，跑完選戰獲得多數國人支持最重要，蔡英文也打算這樣做，所以其他人不要有雜念，新任黨主席應要以民意最大依歸。