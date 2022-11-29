九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布即刻辭去黨主席職務。外界關心行政院長蘇貞昌是否請辭，行政院發言人羅秉成已轉述，蘇第一時間有向蔡英文總統口頭請辭，但獲慰留，先留下來堅守崗位、推動各項政務。對此，前立委林濁水28日就在臉書上表示，「總統照做，而閣揆下台，是謂權責不明，賞罰顛倒」。

林濁水在臉書上表示，2018選後，幾乎沒什麼人主張閣揆下台，但是他很快公開主張賴清德要辭職，「理由是當時以經濟來講，一直延續馬總統時代淪為四小龍GDP成長率最後一名。當時固然大環境不好，施政又在總統干預下不能順利，但成績發生在他任內，他既無力克服難題，他就沒有卸責的立場」。

林濁水接著說，現在敗選，要蘇貞昌下台的聲音不絕，不過他不認同，「因為現在，經濟在舉世遇逆境下反而年年掙出四小龍第一，而失業降到最低，財政狀況良好，雖然有中美經濟戰造成投資、貿易轉移的原因，而蔡也承諾不干政的條件，但成績在他任內發生，要說是他成就也無不可，當然他個人有值得批評之處，個性又暴躁易惹反感，而貧富差距也未改善，問題也不少，但功大於過毫無疑問」。

最後林濁水強調，「至於敗選，關鍵出在論文門，和中共軍演國防部軟弱，這兩件都是總統的事。至於黑道出問題，總統值得批評的恐怕有過於閣揆，因此如果敗選有過的只是辭主席，總統照做，而閣揆下台，是謂權責不明，賞罰顛倒」。