繼林智堅之後，桃園市長鄭文燦也因論文涉嫌抄襲遭到台大撤銷學位，社會普遍認為兩人的指導教授陳明通該負最大的責任。國民黨立法院黨團今（5）日召開記者會，指控蔡英文藉由陳明通的人脈鞏固英系，且他有明顯的學術瑕疵，卻依然穩坐國安局長的位置，這不但是對台灣學術界的摧殘，更讓內閣臭不可聞。

賴士葆提到，有別於一般教授每年約指導5位學生，陳明通在陸委會主委任內3年，足足指導了30位碩士生，且在陳指導下的173名學生中，不少人是任職政府部門，和在政壇十分活躍的民進黨政治人物。他呼籲這些學生盡快自清論文，以免到時候被別人「清出來」就相當難看，另學術界也揶揄「論文不通、請找明通」，國安局長變成抄襲工廠的慣犯，根本是將台灣學術摧殘到無以復加。

李德維表示，學生涉及作弊、抄襲，會被學校撤銷學歷，指導老師幫忙學生作弊、抄襲，這難道不是更嚴重嗎，「陳明通現在還戀棧職務？是不是該知所進退了？」這樣未來如何面對社會跟立法院，他還呼籲蔡英文不要以拖待變，船過水無痕，這種心態是民眾無法接受的。

費鴻泰先是批評，蔡英文為了鞏固英系利用陳明通的人脈。他還質疑蔡能不能接受「陳局長不回答陳教授的問題的邏輯？或相信陳明通是清白的？」，一個沒有誠信，說話不誠實的國安局長，絕對會對國家和元首的安全有影響，蔡英文確定要把自己的安全、國家的安全交給這款國安局長掌握嗎？