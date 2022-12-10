台中市科技教育創意實作競賽，逾200 人現場參加實作。(台中市政府提供)

台中市政府教育局10日於沙鹿國中，舉辦111學年度「科技教育創意實作競賽」，參賽學生眾多。(台中市政府提供)

「教育是城市的基礎、孩子是我們的未來！」台中市政府教育局10日於沙鹿國中舉辦111學年度「科技教育創意實作競賽」，今年競賽比照全國賽規模採現場實作，挑戰性提高；學生報名人數超越去年，吸引44個團隊、約200人以上參與競賽，名列前茅者將代表台中市參加全國競賽。

教育局專委陳雅新指出，111學年度「科技教育創意實作競賽」，不但與科技領域的課程相結合，並讓學生思考現實生活及未來社會中可能遇到的問題，透過跨領域的知識與能力，實際動手解決問題，並搭配科技中心提供的資源，讓台中市的科技教育成果遍地開花。

科技教育創意實作競賽「資訊科技組」，以「打造智能樂活社區-青銀共好」為主題；「生活科技組」則以「運輸總動員」為主題，讓學生發揮團隊的想像力，製作出具實用與可操作性的作品，名列前茅者將代表台中市參加全國競賽。

參賽學生蕭與樂、陳紳富與董峻廷等同學說，做堆高機和發射器非常有趣，經由設計將木材配上馬達與線控裝置，就變成有趣的機械玩具；經過不斷測試，最後成功按下遙控器讓車子動起來，非常有成就感。指導老師陳信州表示，透過競賽有助於提升學生團隊合作的意識，體會到共好共學的重要性。

教育局強調，為實踐聯合國永續發展優質教育目標，推廣深化科技領域課程及精神，目前分別於山、海、屯、中各區各設置2座自造教育及科技中心，各校組成策略聯盟，培育科技教育種子師資，辦理推廣科技教育及寒暑假課程與營隊活動，兼顧教師增能與學生科技實作，以提升新課綱科技領域課程成效。

科技教育創意實作競賽