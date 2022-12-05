黃承國。（資料照片）

台北市立委補選民進黨籍參選人吳怡農日前在臉書表示，黃承國身為黨的中常委，對黃承國的指控，黨中央必須嚴肅面對，黨的領導階層出面和社會溝通，盡快提出說明，也向大眾解釋並提出未來處理類似問題的原則。前台南縣長蘇煥智在臉書指出，吳怡農這個公開表態，等於直接得罪英系、黃承國，應該也是得罪了蔡英文。

台北市立委補選民進黨籍參選人吳怡農自被徵召參選後，即被藍營猛攻2020競選立委時，與中常委黃承國過從甚密，吳怡農雖出面解釋仍不敵炮火。3日晚間在臉書沈痛呼籲黨中央，對黃承國中常委的指控，演變成對整個民進黨的不信任，期待黨的領導階層出面和社會溝通、解釋。

面對國民黨候選人王鴻薇問吳怡農，敢不敢建議民進黨開除黃承國？吳怡農今（5）日稱此為「非常無理」的指控，民進黨有程序，不能因國民黨指控跟抹黑隨開除黨員。

黃承國今也強調，自己不是戰犯，但願意承擔。他要求黨中央即刻成立調查小組，自己將全力配合，調查期間他也不會出席中常會，並希望黨中央調查小組儘速公布調查結果，以正視聽回應社會要求。

前台南縣長蘇煥智。（資料照片）

對此，前台南縣長蘇煥智在臉書指出，吳怡農這個公開表態，相當難得，應予以肯定！而且這個表態等於直接得罪英系、黃承國，應該也是得罪了蔡英文。不過吳如果不呼籲改革，以目前這種氛圍恐怕補選案仍會大敗。反而呼籲改革黑金，也許才能營造好的形象！

蘇煥智強調，也許此次立委補選，正是小英政府改革黑金的契機！