民進在九合一大選慘敗，黨內不斷傳出揪出戰犯、中生代接班等聲浪；總統府發言人張惇涵今表示，既然總統已經辭去黨主席，那就表示，對於黨務，總統不會主導，但仍會協助。她衷心期待的是，中壯世代的同志們能夠共同扛起責任，所有夥伴能夠團結一致為了國家。

張惇涵今下午在臉書指出，他相信，這幾天很多夥伴、很多支持者的情緒都很紛亂低落。

他說，身為執政團隊的一份子，他認為這時候都應該虛心檢討；身為執政團隊的一份子，「我認為，我們都應該榮辱與共，做得更好。因為我們是執政黨，人民的託付是我們的責任，做得更好是我們的義務」。

他說，他想，這幾天蔡英文總統的心境也是如此。雖然沉重，但也陸續傾聽各界、各方的意見，並公開說承擔起所有的責任，而執政黨也有許多需要深刻檢討反省之處。

他強調，既然總統已經辭去黨主席，那就表示，對於黨務，總統不會主導，但仍會協助。她衷心期待的是，中壯世代的同志們能夠共同扛起責任，所有夥伴能夠團結一致為了國家。

他說，而就像大家所看到的，國內與國際的政經局勢變遷，不會因為一場選舉而停下腳步。面對接踵而來的變局與挑戰，總統會專注國政、守護台灣。

他指出，總統的責任是，讓國家能夠穩定且穩健地的向前走。要檢討各項不足的措施，特別是，在面對疫後全球通膨和經濟情勢衝擊下，要降低人民負擔、減輕生活壓力，穩定經濟與產業發展，都會是國家的要務；更不用說，在國際和地緣政經格局層面，台灣還要負責任地，為區域的和平穩定持續貢獻良善的民主力量。

他說，面對挫敗，我們必須真正檢討，無可迴避。要真正檢討，是要找原因、是要找方法，不是找藉口。總統不是沒挫敗過，而總統也一向是如此來面對挫敗。

他指出，讓國家渡過各種挑戰，把更好的國家留給下一代，是總統對國人的承諾，也是總統每天全力以赴的任務，其實，也是執政黨全體夥伴要一起努力的任務。「民進黨從來不怕挑戰，我們會深刻檢討，然後一起重新站起來」。