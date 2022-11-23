基隆市長林右昌23日上午與民進黨基隆市長候選人蔡適應、市府政務官團隊前往慶安宮參拜。林右昌表示，將在選前之夜18時18分舉辦「點亮基隆，手護光榮」活動，呼籲所有市民朋友一起站出來「手」護基隆。

林右昌說，從23日起，他將與市府政務官團隊一同請假三天，全力為蔡適應輔選。他指出，這8年來基隆的進步與翻轉相信所有的市民都看得見，這個成果是所有市民朋友、市府團隊大家一起努力的結果。號召所有的市民朋友，一起站出來，挺身而出守護基隆。

林右昌表示，除了希望大家一同守護基隆外，也希望能支持18歲公民權修憲複決。因此特別選擇忠一路、孝二路、仁五路、愛三路區域，在晚上18點18分一同牽起手，點亮基隆。

蔡適應也說明，林右昌市長和基隆市府團隊這八年的努力，確實讓基隆發生了很大的改變，這其實是中央和地方的合作，他和各個局處首長、科長，甚至是承辦同仁，保持良好的溝通一起努力，所以在他身後的局處首長請假，一起來守護基隆，就是要讓市民朋友知道過去八年的改變，他未來接棒基隆，也會持續的推動基隆的進步。