九合一暨18歲公民複決投票下周六就要舉行，台灣民眾黨支持18歲公民權，由秘書長謝立功、立法院黨團總召邱臣遠、市議員候選人以及青年義勇軍代表，於網路以及街頭實體，全力推動各界來支持18歲公民權的公投修憲案，舉辦了「ㄟ!挺18」公民權串連活動，邀請各界共同將臉書的大頭貼換上「ㄟ！挺18」的濾鏡，共同用行動來串連支持18歲公民權的公投修憲案。

謝立功表示，由於今年這項公投案門檻要來到965萬張選票，比當時蔡英文的817萬票還要多出很多，因此，我們全力支持「ㄟ！挺18」公民權下修這一個案子，也積極透過各種方式宣傳，再次呼籲11月26日，請大家一定要領票，並投下同意票。

邱臣遠表示，青年是推動社會進步重要的力量，18歲公民權是全民運動，除了是國際潮流，也是加強民主深化過程，需要全國大家一起努力，把權利還於青年，讓18歲公民權能通過。

青年義勇軍發言代表吳士廉也認為18歲青年有的已經擔任警務人員，當警察不分晝夜在大街小巷保護著我們；有的投身軍職當軍人在前線保家衛國，但是在投票上他們卻不能為自己做出決定，是不合理的。因此為了讓18歲公民權修憲過關，青年義勇軍會在每天晚上到各地區，包括捷運站出口、夜市、人潮眾多地方進行宣講。

民眾黨表示全力支持18歲公民權，讓青年的改革力量能夠進入台灣政治，年輕人的權益被重視，台灣才會有希望跟未來，這是一個不分黨派、不分年紀、不分性別的公民行動。