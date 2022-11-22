為了力拚18歲公民權修憲案，立法委員蘇巧慧今邀集壯闊台灣聯盟理事長吳怡農等人，橫跨新莊、土城及中和，接力車隊掃街宣傳，希望民眾力挺年輕議員進議會為鄉親服務，也呼籲大家支持18歲公民權，盼衝出破千萬張修憲同意票。

蘇巧慧今邀集吳怡農，以及新北市議員候選人張維倩、翁震州、彭一書車隊掃街。蘇巧慧表示，過去2年，因為全民對政府的信賴，與對民主制度的肯定，台灣才能度過疫情等無數挑戰，若肯定過去會做事的政府表現，並且相信台灣的民主制度，請民眾一定要支持同意18歲公民權修憲案。

吳怡農表示，這次的修憲案獲得立院跨黨派支持，不過部分政黨只是嘴巴說同意，卻沒有實際作為，他希望把握機會向民眾宣傳。

張維倩說，18歲是充滿拚勁的年紀，許多年輕人很有想法，台灣民主發展成熟，卻是全世界200多個國家中，10個不讓18歲青年投票的國家之一，應該藉此機會深化台灣民主；翁震州說，18歲青年不能投票，卻需要服兵役，負擔民事、刑事的完全責任，社會限制青年投票的權利，是權責不相符的表現。

彭一書表示，20年前就有一次18歲公民權公投案，因門檻太高未通過，現在已過20年，台灣社會依舊限制年輕人參與公共事務的機會，台灣不能再等20年。