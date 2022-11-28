九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布即刻辭去黨主席職務。外界關心行政院長蘇貞昌是否請辭，行政院發言人羅秉成已轉述，蘇第一時間有向蔡英文總統口頭請辭，但獲慰留，先留下來堅守崗位、推動各項政務。對此，《中時新聞網》今（28）日就做出了一份最新的網路民調，結果顯示「有超過9成的民眾認為蘇貞昌應該下台」，引發討論。

《中時新聞網》今日對於「蔡英文已宣布辭去黨主席職務，但稱行政院長蘇貞昌口頭向她請辭獲慰留，請問，你認為蘇貞昌是否應辭去行政院長一職？」進行了網路民調，自11月28日7時30分開始至22時結束，有4906人進行投票，而結果顯示有95.45％的民眾認為「應下台」，有4.20％的民眾認為「不必下台」，另有0.35％的民眾認為「不知道、沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言反諷，「拜託千萬別下台，千萬別下台，不論是傲慢無禮，推拖轉嫁，藐視國會，無一不是做到登峰造極，務必專心撐下去，刷分至2024」、「別下台，2024下架民進黨靠你蘇貞昌了」、「繼續做，做到老死」、「蘇貞昌不用下台，讓他繼續亂搞，2024在野黨才有希望」、「不用下台，留到2024，幫助人民鐵了心下架民進黨」、「不必下台，留下來丟人現眼更加好」。