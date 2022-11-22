11月26日九合一選舉，18歲公民權將一起投票。台南市市長黃偉哲今（22）日特別刊出影片，呼籲大家記得回家投票，投下18歲公民權的公投同意票，落實青年參政，讓年輕的力量能帶領城市的未來。

黃偉哲今日在臉書發文，刊出一段最新宣傳影片，內容是強調這周六就要投票了，希望大家不論在外求學、工作，或是所在的距離有多遠，請都記得回家投票，投下18歲公民權的公投同意票，落實青年參政。

黃偉哲向民眾喊話：「讓年輕的力量能帶領城市的未來，一起讓18歲公民權過關，挺台南、繼續拚，挺18，修憲更有力！」