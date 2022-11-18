台中市大肚區追分國小創校逾百年，卻無合適的活動空間，台中市政府自籌9700萬元經費爭取建設「夢想館」，18日舉行動土典禮，預計2025年完工。（潘虹恩攝）

台中市大肚區追分國小創校逾百年，卻無合適的活動空間，台中市政府自籌9700萬元經費爭取建設「夢想館」，替追分國小圓夢，預計114年完工。追分國小18日上午舉辦動土典禮，台中市副市長令狐榮達出席表示，夢想館將成為1座新穎而多元的教育搖籃，期盼看到它的落成。

典禮現場相當熱鬧，追分國小管樂團帶來表演，還有祥獅獻瑞祝賀，包含市議員林汝洲、林孟令、張家銨、市議員候選人林昊佑、曾威等人與大肚區農會總幹趙信賓、大肚區長楊明坤及地方里長皆到場共襄盛舉，市議員吳瓊華、陳世凱也派員祝賀。

令狐榮達表示，教育是最重要的基礎建設，提供良好的學習環境是市府首要工作；追分國小校史悠久，至今沒有活動中心，為幫學校圓夢，同時滿足社區居民需求，中市府自籌9700萬元經費，興建多功能活動中心「夢想館」，預計2025年7月完工。

令狐榮達表示，夢想館共有3層樓，1樓是多功能教室，提供學生學習場域，也可供居民使用，2樓有圖書室和管樂練習室，3樓是活動中心，盼工程完工後，讓「夢想館」成為大肚新地標。

教育局長楊振昇表示，夢想館的設計兼具美感與實用價值，建築外觀有穩固成長的樹枝向上延伸，寓意追分國小的校運昌隆，也代表孩子們的成長、進步，金色果實則象徵大家共同努力，必有圓滿結果。

追分國小校長陳濱興說，學校常面臨空間不足或不適用的窘境，過去校內舉行管樂表演、藝文活動或是重要集會，都須向他校商借場地。夢想館的興建一方面解決學校管樂團搬運樂器的問題，另一方面也提供更舒適優質的學習環境，讓學校百年夢想成真。