政府推動國中小營養午餐「班班吃石斑」政策，但時程一延再延，現在又傳出石斑魚供貨不足，學生可否在本學期內吃到4次石斑魚又出現變數。教育部今表示，石斑魚是採外加一道菜的方式供應，後續會配合農委會的推動時程辦理。

「班班吃石斑」政策由農委會及教育部共同辦理，原本是要從今年9月到12月讓學生每月吃1次、總共吃4次，但9月沒有任何學生吃到石斑魚，一直到10月底才有一些學校的學生吃到。之後，教育部長潘文忠說，一定會讓學生在這學期內吃到4次石斑魚。

不過現在又傳出石斑魚存量不足，下周暫時無法供應。現在仍有部分縣市學校尚未讓石斑魚入餐，有教育局接獲石斑魚供貨不足的通知，菜單必須緊急調整，造成諸多不便。農委會主委陳吉仲今天說，提供學校的石斑魚需要體型更大，才方便加工、切塊更好處理，將會全力調度提供給各中小學。

教育部也回應，有關學校食用石斑魚政策，是配合農業委員會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」辦理，且在原學校午餐中，採外加一道菜方式提供學生食用，以豐富學生午餐之營養及多樣性。後續會配合農委會之推動時程辦理。