為提升公共工程的安全衛生水準，新北市勞工局今(29)日在三重區捷運環狀線北環段工地舉辦觀摩，勞工局特別盤點歷年最容易肇災的危害類型，針對易發生電擊意外的臨時分電盤和交流電焊機進行解說，並對容易發生人員墜落危險的移動式起重機、高空工作車加強演練，同時針對空氣流通不良的下水道進行局限空間施工觀摩，提升危害辨識與防災能力。

勞工局長陳瑞嘉表示，為強化公共工程的安全衛生管理，新北市創全國之先，2014年即要求5千萬元以上公共工程必須強制取證，逾期按日扣罰違約金；2021年起，強制取證制度更擴及適用興建16樓以上或開挖地下4層的民間工程，以2013年至2017年為基期，對照近5年來市府公共工程的職業災害死亡人數統計，已下降41.7％，減災已達初步成效。

他指出，工安是影響勞工最重要的一個部分，所以希望能提升工地安全，降低職業災害，今天希望透過職業安全機材採購平台的聯合觀摩活動，來推動的風險工地認證，提升工地安全，讓各工地的承攬業者了解這整個作業、契約的規範是在做什麼。

陳瑞嘉接著強調，未來將持續從源頭的採購契約著手，要求市府發包機關依照《政府採購法》規範，落實風險評估、分析潛在施工危險，並量化編列安全衛生費用，設計單位編製符合安全規範的圖說及規範，以利監造單位監督得標廠商置備必要的防護設備，避免職災發生。

勞檢處長陳淑貞也表示，公共工程應為業界表率，市府各機關帶頭重視工安，絕對能提升機關形象。希望透過活動提醒發包、設計、監造、施工四方跨域經驗交流，未來在各個環節，都能更仔細檢視，確保各項防護設備均能符合相關法令規範，讓新北市的勞工都能在更安全的作業環境工作。

今天的觀摩活動中，同時也致頒發謝狀給大陸工程、澔豐營造、大友高空實業、東西起重工程行、城智科技，另外也有3名優良輔導員也獲頒感謝狀。