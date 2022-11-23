經濟部工業局23日表揚「產業溫室氣體自願減量績優廠商」，亞泥花蓮廠以「推動循環經濟、減碳成效卓著」再度獲得殊榮，這不但是亞泥花蓮廠第八度獲獎，更是全國得獎次數最多的工廠！

亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢表示，水泥業被視為是減碳極為不易的產業，但亞泥仍積極面對，早在十多年前，就全面規劃減碳技術，研發低碳產品，加足馬力，排除水泥業邁向淨零的各種障礙，完成2050淨零碳排目標。

亞泥花蓮廠是國內最早進行溫室氣體自願減量的工廠之一，亞泥指出，從2009年開始，陸續從水泥的原料、製程到產品著手，透過十四大項方案降低碳排，包括改善水泥和生料輸送方式、提高冷卻機熱回收效率、採用廢熱回收發電、優化旋窯轉速、提高燃燒效率、執行循環經濟、研發生產低碳水泥等；經工業局查訪，截至2021年，亞泥花蓮廠歷年光是自願減量，就累計減少超過三十三萬噸二氧化碳，相當於八百六十座大安森林公園一年的碳吸附量。

亞泥認為，實施循環經濟絕對是水泥業最務實的減碳做法之一，但循環經濟物料再利用的法令規定，使得水泥業者在申請替代原料和燃料的使用許可時，遭遇耗時長狀況，為加速進展，亞泥希望政府能給予業者輔導協助，並可透過合理的換算方式，將再利用廢棄物所衍生的廢熱發電量，認可為再生能源電力，讓水泥業有更大動力，落實循環經濟。

亞泥同時建議，政府在公共工程方面，應修訂友善低碳水泥規範，帶頭使用低碳水泥；檢討過時且不利於低碳產品推行的稅制，以貨物稅為例，一般排碳較高的卜特蘭水泥，貨物稅每噸為三百二十元，但其他熟料占比低的墁砌水泥或水硬性混合水泥，貨物稅反而較高，每噸為四百四十元。亞泥估算，目前台灣每年約有兩百萬噸袋裝水泥需求，若以低碳的墁砌水泥取代卜特蘭水泥，將可減少16％溫室氣體排放、5％天然礦物及17％煤炭耗用，減碳成效相當可觀。

亞泥另提出，政府可將「低碳建材」納入綠建材標章和綠建築評估指標中，促使營建和建築業者使用低碳建材，降低溫室氣體排放。