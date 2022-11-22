創新教育團隊「玩轉學校」攜手全台來自15縣市之107名老師舉辦種子教師培訓大會，透過培訓教師使用「外籍移工議題」的遊戲教材，探討SDGs（永續發展目標）減少不平等，協助教師落實永續教育。

玩轉學校過往發布永續教育問卷調查，有52％教師表示在執行永續課程上，最大的困境為找不到合適教材，顯示教育資源缺乏為永續教育推動的阻力之一；其中也有50％教師表示移工與外配議題，為「想和孩子討論卻不知該如何做」的主題。

台北建成國中校長黃啟清表示，老師們帶孩子討論SDGs或素養教學時，在時間和資源上都是吃力的。然而，玩轉學校的種子大會替老師們準備了完整的教學教材與培訓資源，讓永續教育可以跳出制式教學形式，使孩子對探索世界、全球議題更有使命感。

此次移工遊戲教材為玩轉學校與香港樂施會第6年之合作，樂施會長期關注貧窮議題，本次合作著重在遊戲中，呈現外籍移工正面臨的薪酬不平等、高額仲介費、標籤與歧視等困境，透過遊戲及教師引導，讓孩子以角色扮演形式切身走入移工立場，啟發孩子的反思與同理。

台南市復興國中杜老師分享，本次活動用另一個角度認識了移工的議題，本次嚴謹的遊戲設計和帶領方式，讓我可以類推到其它課程；新竹縣照東國小張老師說，很喜歡這樣沒結局、沒答案的課程，這是現實！

「玩轉學校」種子教師培訓大會舉辦至第二年，至今已培養480位種子教師，影響累積超過8000名孩子。除外籍移工外，至今已關注成癮者重返社會、良心消費、非行少年等議題，透過教師執課將永續教育力量擴散至班級，使永續教育向孩子現場向下扎根。