現場長官貴賓致贈魏睿騰理事長贊助物資。（台中市政府提供）

環台好手伸展暖身運動。（台中市政府提供）

環台車友暖身，準備出發。（台中市政府提供）

「2022年台中身心障礙自行車環台」全體20位車友，12日在豐原體育場舉行開幕式及誓師出發。運動局長李昱叡表示，身心障礙自行車運動展現堅強的毅力，每一位車友都將克服挑戰完成環台路程，令人感動；他特向每位車友握手加油打氣，提醒全程安全第一、平安返回。

2022年台中身心障礙自行車環台，全體20位車友12日在豐原體育場舉行開幕式，與會有立委江啟臣、市議員陳清龍、陳本添、運動局長李昱叡、中華民國身障自行車運動發展協會理事長魏睿騰、欣欣國際獅子會總監唐進釧、會長何美燕均出席為車友加油。

李昱叡表示，市府每年和台中市身障體總長期合作，結合運動i台灣2.0計畫、各國民運動中心等多項資源，推動專業課程、活動和賽事等；今年也成功辦理「全國身心障礙國民運動會」，獲得正面迴響外，也讓身心障礙者有更多參與運動的機會和平台，享受運動帶來的樂趣。

中華民國身障自行車運動發展協會理事長魏睿騰指出，活動今年邁入第12屆，為眾多車友參與的年度盛會，今年也舉辦身心障礙手搖自行車樂活訓練營，提升體力並提前為環台活動揭開序幕，希望可以鼓勵更多身障朋友加入自行車行列，提升運動人口。

運動局強調，盧市長上任後，以推展酷城市、酷運動為目標，積極培養台中體育運動人才及蓬勃運動風氣，台中市近年參與國內大型賽會成果亮眼，去年全國運榮獲全國第三、今年身障運全國第二，今年全民運更勇奪四連霸佳績，彰顯推動成效。