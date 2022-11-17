林右昌力挺廖芝晏，相信她進入市議會絕對能為豐原發聲，找回豐原的城市光榮感。(圖／廖芝晏競選總部提供)

九合一選戰票票必爭！民進黨第四選區市議員候選人 廖芝晏，為爭取商圈選票力挺，17日邀基隆市長林右昌及豐原廟東復興商圈主委林登全等，舉辦豐原廟東商圈環境再造座談會；林右昌分享基隆正濱彩色屋經驗，作為豐原樂活觀光城的參考，讓基隆經驗可移植到豐原廟東，讓豐原廟東風華再現。

廖芝晏指出，林右昌的基隆經驗非常適合豐原，基隆是海港貨物集散地，豐原也是台中陸路重要交通轉運樞紐，有獨特文化條件發展觀光，豐原廟東商圈近年來失去原本繁榮，店家自主成立復興商圈團體進行街景再造，仍需要市府大力協助；她期許未來進到市議會能透過基隆市的經驗，作為未來廟東商圈的樣板，找回昔日繁榮的豐原。

林右昌說，來到豐原與廟東商圈分享基隆經驗並品嚐美食，最重要的是來力挺廖芝晏，她過去在幕僚經驗中，對於市政規畫相當嫻熟，她提出的政見「豐原樂活觀光城」相當可行，相信進入市議會絕對能為豐原發聲，找回豐原的城市光榮感，讓有能力的人進到議會為地方打拚。

豐原廟東商圈今年自己籌資進行街景改造，獲得民眾都一致好評。(圖／廖芝晏競選總部提供)

民進黨正國會現任多位議員也趕到豐原，於座談會中現身力挺廖芝晏。民進黨市議員黨團總召江肇國說，豐原后里的議員選戰非常激烈，廖芝晏是民進黨最關鍵的一席，多位現任議員集合在豐原拉抬廖芝晏，希望民進黨台中最關鍵的這一席，一定要過關，讓豐原后里民進黨提名的兩席全壘打。

廟東復興商圈主委吳燈全與豐原中山里發展協會總幹事楊茂松等人表示，廟東商圈是豐原發展很重要的指標，復興廟東是商圈店家的期盼，今年自己籌資進行街景改造，普遍民眾都一致好評，但未來仍希望有更多人一起來推動；今天候選人邀請林右昌及多位議員前來豐原與商圈座談，希望未來廖芝晏能夠順利當選一起來推動廟東商圈的復興。