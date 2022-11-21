新北市議員候選人張嘉玲與競選總幹事、前議員林秀惠昨下午再度合體，率領車隊掃街漳和、員山地區，掃街隊伍途經景平路、圓通路、連城路等中和重要路段和大街小巷，沿街民眾熱情相挺打氣，讓張嘉玲感到感動與溫暖。張嘉玲說，有了大家的加油，讓她在艱困選情中更有力氣，會更加努力。

張嘉玲表示，新人參選沒有組織，只有從早到晚一步一腳印勤走，到處演講陳述從政理念及對新北中和政見，盼充滿服務的熱忱，能得到選民的認同，她相信，實在想做事的人，一定可以獲得機會進入議會來服務市民。

張嘉玲說，她一直沒有鬆懈，因此與林秀惠議員再次合體上街，盼以林秀惠過去服務市民的身影，向中和的鄉親父老、街坊鄰居們推薦張嘉玲，並且誠懇拜託，希望大家能拉她一把，獲取更多選票支持；同時，她也非常感謝林秀惠的姐妹情誼相挺。

林秀惠在掃街的過程中，也與張嘉玲討論、傳授了許多市政建設與提案過程、心得，她表示，張嘉玲的中央經驗與地方歷練，一定可以解決許多市政問題，因此特別拜託大家全力相挺。

林秀惠也呼籲所有支持的朋友，明晚7時「張嘉玲需要您」懇託晚會將在中和路宜安路口舉辦，鄉親要一起來給張嘉玲溫暖鼓勵。