台鐵「永保安康」區間車硬卡車票，1111111」紀念車票4天賣出8萬張。(曹婷婷攝)

台鐵「永保安康」區間車硬卡車票，今年11月11日車票因軋印有7個1特殊連號，8日起一連4天開賣，每天都吸引大排長龍的人潮搶購，有桃園來的民眾排2天才買到，也有民眾搶不到票，連軋壞日期瑕疵品也搶著買，讓永康站見識「1111111」的搶購熱潮，總計4天賣出8萬張，

台鐵永康站到保安站的區間車硬卡車票，寓意「永保安康」，向來是台鐵很受歡迎的紀念車票，尤其，逢特殊節日更會掀起民眾搶購熱潮。今年11月11日推出「雙11」版本的2款永保安康紀念戳章，永康站還有限定版「心中唯一」戳章，全台民眾趨之若鶩。

今天是「1111111」車票販售最後1天，前一天中午即已有民眾到場排隊，來自桃園的72歲趙女士說，她10日上午10點一到車站就被告知票售完，當天投宿台南，11日凌晨3點半到場排隊，終於如願買到20張票。

高雄運務段段長徐竹平指出，「1111111」永保安康紀念車票超乎預期踴躍，永康站準備逾5萬張「永保安康」硬卡票，本來預計賣5萬張，還限定每人只能買20張，但每天開賣3小時即完售，很多民眾向隅，因應這波搶購熱潮，台鐵每天為也加印1萬多張，仍供不應求。