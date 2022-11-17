2023台東跨年晚會卡司出爐，首次到台東跨年演出的R＆B女神Karencici。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023台東跨年晚會繼日前公布的藝人青峰、Mc HotDog熱狗及盧廣仲3大男神外，第2波女神卡司名單今天出爐，分別是來自卑南族南王部落的原民天籟歌姬家家和R＆B女神Karencici，跨年好不容易回到故鄉演出的家家、以及首次到台東跨年演出的Karencici，兩人都將卯足全力準備最棒的演出要讓粉絲驚豔，網友也紛紛在臉書留言「飯店已經訂好了！」

2023台東跨年晚會卡司出爐，創作歌手 Zooey Wonder 黃玠瑋。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023台東跨年晚會卡司出爐，由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡擔任主持人。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府及「台東跨年晚會」臉書粉絲專頁日前公布金曲獎男歌手的文青男神、饒舌嘻哈界奶爸男神及最佳斜槓跨界創作男神3大卡司答案揭曉，分別為青峰、Mc HotDog熱狗及盧廣仲。同時，也宣告當天晚會將由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡擔任主持人後，也在社群網站引起熱烈討論，甚至有粉絲迫不及待詢問相關交通及住宿事項。

2023台東跨年晚會卡司出爐，Suming 舒米恩。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府今天再宣布2大女神加入跨年晚會陣容，台東縣長饒慶鈴歡迎大家12月31日來台東市海濱公園國際地標欣賞跨年晚會，除了有青峰、熱狗MC HotDog、盧廣仲3大男神外，縣府在節目上也安排了滿滿的「台東味」邀請了金曲歌手Matzka、Suming 舒米恩、創作歌手 Zooey Wonder 黃玠瑋和Ponay的原式大樂隊，陪大家一起嗨翻跨年夜，迎向嶄新2023年！

2023台東跨年晚會卡司出爐，金曲歌手Matzka。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

超強卡司公布後，網友紛紛在縣長臉書留言說飯店已經訂好了！建議想來場「東漂小旅行」的民眾趕緊手刀搶訂住宿和車票，更多跨年資訊請持續關注「台東跨年晚會」臉書粉絲專頁。