台鐵公司化子法近日出爐，其中提及「繼續任用人員於勞動基準法第37條第一項所定休假日（國定假日），應依勞動基準法及其相關規定輪班、輪休，以維持正常營運」，外界認為恐違勞基法應徵得個別勞工同意規定，但勞動部官員表示，原本休假日出勤就要依勞基法辦理，因此該條文應未違反相關規定。
勞動部件司司長黃維琛表示，勞基法也提供事業單位輪班、輪休的彈性，在台鐵招考時的簡章就有提及應配合輪班、輪休，如果無法輪休也可以付加班費，勞工進去工作前也早已知悉應配合輪班，就該條文的寫法看來並未違反相關法規。
台鐵公司化子法近日出爐，其中提及「繼續任用人員於勞動基準法第37條第一項所定休假日（國定假日），應依勞動基準法及其相關規定輪班、輪休，以維持正常營運」，外界認為恐違勞基法應徵得個別勞工同意規定，但勞動部官員表示，原本休假日出勤就要依勞基法辦理，因此該條文應未違反相關規定。
勞動部件司司長黃維琛表示，勞基法也提供事業單位輪班、輪休的彈性，在台鐵招考時的簡章就有提及應配合輪班、輪休，如果無法輪休也可以付加班費，勞工進去工作前也早已知悉應配合輪班，就該條文的寫法看來並未違反相關法規。
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