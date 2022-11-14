許多人為了百萬年薪擠破頭想當科技新貴，不過一名男網友近日應徵上2、3家科技廠設備工程師，發現月薪最多5萬，還要輪班，質疑哪裡來的百萬年薪，對此，工程師網友們解釋，要年薪百萬的條件至少要碩士，才有機會。

這名網友日前在Dcard表示，他大學畢業找工作，最近錄取2、3家科技廠設備工程師，發現薪資都在3到4萬間，而且還要輪班，月薪頂多近5萬元，根本沒有大家說的工程師年薪百萬起跳，非常疑惑大家所謂的百萬年薪是怎麼算出來的。

對於工程師的薪資，引起網友熱烈討論，「公司不同薪資不同，台積連技術員都有百萬」、「分紅+獎金+月薪」、「大學畢業…去唸個碩士再來吧」、「因為說自己畢業就有年薪百萬的大多至少是碩士」。

一名在科技業擔任工程師的網友跳出來解釋，科技業要讀到碩士才有機會剛出社會就百萬，「比較少看過學士出來就百萬的，除非頂大或真的很有料，不然就是年資慢慢疊上去才有」，讓同樣只有學士學歷的網友聽了心有戚戚焉，「同為沒有讀碩幫QQ，我也是剛出來工作一年現在底薪才52k，年薪也頂多有個80多萬而已，要想加入百萬俱樂部只好慢慢累積年資」。