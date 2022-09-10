中秋連假全台交通輸運量大增，但台鐵員林到花壇站間平交道號誌卻從連假前一天就發生故障，至今仍未修復，影響諸多民眾返鄉時程。國民黨立委洪孟楷今批評，民進黨政府別想用擺爛來迫使全民買單公司化，我國不是第三世界國家。

洪孟楷指出，台鐵當前的問題根源在經營與執行，若管理和執行沒到位，什麼化都無效；如果公司化只是換個名稱讓台鐵局變台鐵公司，其他還是不變，甚至變本加厲讓有關係的能把高薪缺占好占滿，這種低級的錯誤只會一再發生。

洪孟楷表示，平交道號誌故障台鐵竟搶修48小時仍未完全排除，證明平常SOP沒有精準演練？甚至連假前夕高運量來臨前，恐怕也沒有做過全線檢測，交通部長王國材道歉稱「保養需要更積極」就證明，問題不是突然發生。

洪孟楷說，無法想像明天返鄉人潮恐又因故障未完全修復，而要再經歷一次無車可搭的窘境；連國人最基本行的權利都無法保障，高官們也在放假？

洪孟楷質疑，民進黨政府力推台鐵公司化，稱公司化才能避免事故發生，如今卻仍中秋連假設備故障導致民眾返家艱難，難道又是拿人民當籌碼，讓大家一定要接受接下來提出的相關公司化子法？