台鐵利用舊型莒光號重新打造為兩鐵旅遊列車。（陳祐誠攝）

近年戶外運動風氣越來越盛行，國際上低碳環保也成為趨勢，自行車成為最具潛力的旅遊方式，雄獅旅遊攜手交通部台鐵局推出「兩鐵旅遊列車」（鐵路、鐵馬），將於10月21日正式啟航，主打大交通靠火車、小交通靠鐵馬的旅遊模式，適合親子、家庭或學校社團等，首波鎖定花東3日、環島7日遊程，並計畫明年推出夏令營與冬令營。

台鐵為發展鐵道旅遊，陸續推出鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號等觀光列車，今年再攜手雄獅推出兩鐵旅遊列車，並結合交通部觀光局精選的16條自行車路線設計行程，期待國境開放後，把台灣之美推廣給外籍旅客。

兩鐵旅遊列車運用莒光號自行車車廂進行編組，5節人車同行車廂，各有16個座位、15個車架，另附掛1節有52個座位的客座車廂。雄獅規劃，首波特色行程將推出花東3日遊與環島7日遊，並有單車團、休閒團與電輔車團，讓旅客有多元選擇，行程中有領騎導覽、隨行維修技師、保母車及行李接送服務。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，低碳旅遊變成一種新的生活態度，鐵道加上單車，是最佳低碳旅遊。台灣具備發展單車旅遊的優勢，環島車道建構完整，還享有「單車王國」美譽，透過兩鐵旅遊列車可兼具舒適與環保。

黃信川指出，以前企業旅客需要分為好幾輛遊覽車，現在兩鐵旅遊列車可以組成一大團，目前接到最多詢問是企業，而大學、EMBA有單車社，同樣有許多人詢問，都讓雄獅相信市場有潛力，有信心10月出發的首發團會額滿。

台鐵局副局長朱來順說，旅遊走路太慢、開車太快，自行車的速度剛剛好，台灣人該做的3件事，環島台灣、泳渡日月潭及登頂玉山，現在台鐵可以幫忙大家完成一項。他認為，台灣有地貌多樣化的特色，短時間內可以看到高山、大海、平原、丘陵等，是可以行銷到全世界的條件。