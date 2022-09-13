監察院通過監委陳景峻提案，針對台鐵以高於行情的1549萬元，找「1450始祖」春露公司負責台鐵網路行銷標案提出糾正，並將採購案招標與決標部分，認定設有限制競爭或不公平競爭嫌疑，移送法務部查處。國民黨立委李貴敏指出，此舉可能是因在調查中發現還有刑事責任。

台鐵2020年遭媒體爆料，以高於行情的1549萬元找春露公司負責台鐵網路行銷標案，任務之一就是經營台鐵官方臉書粉絲專頁，被質疑是政府花公帑買網軍，也引來監委調查，並在今日通過糾正案。

陳景峻表示，台鐵局辦理採購預算來源是由重大工程管理費及局務業務宣導費共同支應，工程管理費占比率達9成5以上，但工程建設相關成果卻不足1成，比重明顯失衡；經費來源也已違反中央政府各機關工程管理費支用要點規定，且調查中發現招標過程造成限制競爭或不公平競爭的嫌疑，移送法務部查處。

李貴敏表示，按照預算法規定，編列預算不能隨便挪用，所以就工程管理費被挪用9成5以上，難怪監察院會做這樣的決定，而且台鐵不把工程管理費拿去改善鐵路安全、改善設備故障或是減少事故的問題，甚至太魯閣號事故受難者家屬也未得到即時的賠償，還拿去做大內外宣，可惡之至。

李貴敏還指出，監察院對台鐵進行糾正本來屬於行政懲處，但就移送法務部處理的部分，恐怕是查出其中恐有瀆職、貪瀆的情形，涉及刑事案件才會移送；李貴敏也認為，監察院應該徹查其他部會是否有類似情形。