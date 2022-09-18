台東縣昨（17）日晚間21點41分發生規模6.4地震且餘震不斷，今晨花東又多次地震，台鐵及公路都受影響，其中公路預警性封閉路段1處、災阻路段3處、道路災情2處。

台鐵表示，今日5點41分花蓮縣政府南南西方105.2公里（位於花蓮縣富里鄉），發生芮氏規模4.1地震，關山3級，富里=台東間按3級地震規定辦理。之後6點05分台東縣政府北方39.2公里又發生芮氏規模4.3地震，池上、關山4級，台東=玉里間按4級地震規定辦理。經工務單位巡查路線及電力單位巡查電車線，於9點37分巡查完畢無異狀，路線恢復正常行駛，影響統計中。

上午9點之後，9點11分台東縣政府北方36.4公里（位於台東縣池上鄉）發生芮氏規模3.5地震，池上、關山3級，台東=玉里間按3級地震規定辦理；9點51分台東縣政府北北東方40.5公里（位於台東縣東河鄉）發生芮氏規模4.5地震，玉里、池上、關山3級，瑞穗=台東間按3級地震規定辦理。

公路部分，經巡查轄區道路災情截至上午8點預警性封閉路段1處，是高雄市桃源區台20臨105線0K~44K梅山口至向陽路段，預計今日下午17點解除預警性封閉。災阻路段3處，分別是台中市和平區台8線77K靈甫橋路段邊坡坍方，雙向阻斷，無人員傷亡，工務段清理中，預計上午11點開放通行；台東縣海端鄉台20線192K新武附近邊坡坍方，雙向阻斷，無人員傷亡，預計今日中午12點開放通；台東縣海端鄉台20線195K＋400新武附近邊坡坍方，雙向阻斷，無人員傷亡，上午10點開放通行。

道路災情2處，包括台東縣海端鄉台20線174K利稻附近，現場零星落石，尚可單線雙向通行，預計今日中午12點開放通行；台東縣海端鄉台20線179K＋150霧鹿附近，現場零星落石，尚可單線雙向通行，上午10點開放通行。