不少通勤族都會搭火車上下班，但你有發現火車上印有奇特的注音嗎？一名網友表示，日前發現火車車體上印有白色大字「35Bㄚㄍㄉ」，好奇是否有特殊意涵，沒想到卻有人歪樓笑說是「35B阿公店」、「Agoda」，結果有內行人揭曉，這其實是台鐵的國音電報，只有資深台鐵員工能夠解讀。

原PO在FB《爆廢公社二館》表示，自己每天都會搭火車通勤，某日看見車體上印有一串奇怪的字，讓她納悶感到相當納悶，她用手機拍下台鐵運送車，照片中可見，灰黑色的車體上寫著「35Bㄚㄍㄉ」。

貼文曝光後，網友紛紛猜測其幕後意涵，「火星文的始祖」、「阿公店…」、「真的是老司機」、「2016年開幕35B，阿公店，一節2000」、「Ugly？」、「我都唸Agoda」。

留言串中也出現專業人士解惑，「35Bㄚㄍㄉ」其實是台鐵的國音電碼：「ㄚ：石渣車、ㄍ：35噸、ㄉ：較大」，他解釋，第一個注音代表貨車種類，第二個注音代表噸重，第三個注音代表特殊形式，而左邊的數字則是噸重，英文字代表車種，B就是ballast的縮寫。

事實上，台鐵國音電報的源起是為了替代日本假名的電報碼，因當時英文打字電報機不能打中文字，為讓台鐵員工快速上手，只好用注音編出一套電碼替代，是當年火車調度員的必修課，但隨著時代演進，台鐵已廢除國音電報，恐怕只有資深台鐵員工和鐵道迷能解讀了。