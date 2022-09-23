死者的機車。(三重警分局提供)

新北市三重區今(23)日凌晨發生一起死亡車禍，有輛載送蔬果的貨車在前往大台北果菜市場的路上時，不慎掉落一箱茄子，有一位騎士經過發現後，疑似擔心阻礙交通便好心前往對向車道幫忙移開，結果竟遭一輛經過的小客車撞飛，當場死亡。

這起不幸意外始於今日凌晨2時20分，59歲陳姓男子駕駛貨車欲將蔬果載送至位在新北市蘆洲區的大台北果菜市場，他行經三重區集賢路集英街口時，不慎掉落一箱茄子在路上，駕駛渾然不知後便直接駛離。

過了不久，這箱茄子又被駕車路過的民眾撞到，茄子當場散落一地，直到2時37分許，56歲黎姓男子騎乘機車沿集賢路往徐匯中學捷運站方向行駛時，經過集英街口發現散落一地的茄子，疑似擔心會阻礙交通，便將車停靠在分隔島旁，走到對向車道幫忙撿拾。

但這時43歲陳姓男子所駕駛的小客車，疑似沒有發現黎男在馬路中央協助撿拾茄子，直接從內側車道將黎男撞飛，衝擊力道之大導致黎男飛越街口，這時正巧有輛警車經過目睹事發過程，當場通報救護人員並協助疏導交通，無奈黎男當場死亡，而陳男發現釀禍之後也立刻將車停下接受警方調查。

據了解，陳男酒測值為零，疑似因天色昏暗，黎男又身著深色服裝，所以才沒有發現他在路口撿拾東西；警方指出，全案依過失致死罪嫌將陳男移送法辦，也將通知掉落貨物的貨車司機陳男到案說明，持續釐清詳細案情，另外依規定在今天報請檢察官偵辦、相驗。