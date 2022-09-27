花蓮33歲陳姓男子等6人，在花蓮市區經營飲料店的2樓製毒販毒，且熟客還能直接到店內取貨，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，其中2嫌已遭羈押。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方日前在網路上發現一張在豪宅吸毒炫耀照片，且上面寫著「跟林老師一起飛」，行徑相當囂張，警方破獲毒趴並向上溯源，發現33歲陳姓男子等6人，在市區經營的飲料店2樓製毒販毒，且熟客還能直接到店內取貨，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，其中2嫌已遭羈押。

花蓮警方接獲線報指出市區某豪宅經常舉辦毒趴，經長期監控發現該處進出相當複雜，日前更因一張在豪宅內吸毒炫耀照片後，便成立專案小組展開偵辦，擴大追查後掌握陳嫌等6人。

花蓮警方經縝密蒐證，見時機成熟時向花蓮地院聲請搜索票，與刑警大隊、花蓮分局同步前往該豪宅搜索，當場起出5.7公斤的製毒原料「2-胺基-5-硝基二苯酮」、毒品咖啡包包裝袋等證物，並將陳嫌等6人拘提到案。

由於花蓮警方執行搜索期間，意外發現陳嫌用某知名飲料店的箱子裝毒品，便報請檢察官對該飲料店逕行搜索，進一步發現封裝毒品用的封膜機，經了解才得知陳嫌等人，利用在花蓮市區加盟的飲料店面2樓，製造、分裝毒品販賣，且熟客還能直接到店面取貨，誇張行徑宛如前2年熱映的韓國電影情節。

警方表示，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌將6人移送花蓮地檢署複訊，向法院聲請羈押2嫌獲准。

花蓮縣警局長戴崇贒表示，現今新興毒品混合式咖啡包常以可愛、新潮包裝，吸引年輕人目光且易導致濫用，使用者往往不知道有哪些毒品成分摻雜其中，不僅對身體造成危害，嚴重還可能致猝死，呼籲民眾切勿以身試法，如發現不法情事，也請向警察機關檢舉。

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