夸父追日跨夜接力賽將於24日至25日在西台灣舉行，東勢警分局將定點疏導交通。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

「2022 CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽－西台灣站」將於24日至25日在西台灣舉行，賽事明日將行經東勢警分局轄區，警方將定點疏導交通。東勢警分局呼籲，跑友依照交通號誌前進，全程不操控燈號，亦未封閉或管制道路。

「2022 CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽－西台灣站」明日將行經東勢警分局轄區，路線由台3線149K＋500(卓蘭大橋)入轄→台3線東蘭路→右岔路進入新寧街→右轉新豐街、豐勢路→左轉台8線東關路→台8線10K＋500右轉龍安橋→右後轉進入中95-1豐埔產業道路→右岔路進入中95興和產業道路→左轉中93→左轉中99南華街→離轄進入太平區。

東勢警分局表示，跑友依照交通號誌前進，全程不操控燈號，亦未封閉或管制道路。為維持交通順暢及維護跑友安全，此次交通疏導規畫重點以路跑隊伍行經路線為主，並於重要交通節點配置警力、義交定點疏導交通，請民眾配合遵行指揮。另以機車巡邏進行機動交通疏導，且隨時透過警廣提供即時路況供用路人參考。

東勢警分局指出，屆時將動員警力及義交，讓路跑活動順利安全完賽，並維護轄內交通順暢，在此呼籲駕駛人接近路口時，應減速慢行，並左右察看有無人車，遇有跑友行經行人穿越道時應暫停禮讓，透過「車輛慢看停，行人停看聽」方式，相互尊重與禮讓，提升安全及友善交通環境。

「2022 CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽－西台灣站」主打極限團隊超馬接力賽，以「團隊精神」為最高指標，非以競賽為主之活動，強調透過雙腳豐富視野並舒展身、心、靈，行徑西台灣濱海沿岸，享受微微海風吹拂，一睹苗、中、彰、雲、嘉、南風景區的美景，並帶動地方休閒觀光發展。