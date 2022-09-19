昨（18）日下午2點44分台東池上發生規模6.8強震，台鐵深夜11點半匯集災情表示，目前花蓮至台東路線停駛，改採「類火車」以公路客運接駁，整點發車。另東里站、玉里至瑞源、萬榮站北側等3處毀損嚴重，預定今（19）日由技師會勘，其中東里站傾斜的6節車廂預定月底才能拖離。

昨日滯留東里站的14名旅客，於晚上8點由公路客運接駁完畢；滯留富里站約500名旅客，於晚上8點30分全部接駁完畢。

台鐵表示，目前花蓮至台東路線不通，已比照5月1日「類火車」模式啟動公路客運接駁，於花蓮、吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東等站整點發車。

災情方面，東里站由於420次6節車廂傾斜，加上北橋梁位移、電桿損壞、軌道嚴重挫曲、新秀姑巒橋軌道仰起50公分，損毀嚴重，預定今日運安會調查並由中興顧問技師會勘後擬定，30日完成車廂拖離。

玉里至瑞源之間客城2號橋電線桿斷損89／31至90／16桿，約40支電桿，毀損嚴重，今日將由中興顧問技師會勘後擬定。萬榮站北側萬里溪第11橋墩止震塊破損，無法行車，毀損嚴重，今日將由世曦技師會勘後擬定。

其餘災情，富源至瑞穗軌道嚴重挫曲K60＋900，已於昨日晚間6點35分搶修完成；東里至東竹電力維修車二軸出軌，預計今日修復，軌道嚴重挫曲K96＋200、K94＋050至K95＋000，約950公尺，預計下周日（25日）修復。

東里至玉里雙線軌道嚴重挫曲K85＋010至K85＋350，鋼軌翹起K87＋292，預計明（20）日修復。三民至玉里軌道嚴重挫曲K81＋050，玉里至三民軌道嚴重挫曲K80＋750至K81＋350，瑞源至鹿野軌道嚴重挫曲K138＋100至300，富里至池上軌道嚴重挫曲K109＋200至600約400公尺，都預定今日修復。

台鐵昨日下午3點成立局本部一級緊急應變小組及花蓮區應變小組，指派副局長馮輝昇及局內主管赴現場指揮搶修，並於夜間投入全部人力、機具，另已協請鐵道局東工處支援。

台鐵表示，對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次；持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次；持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。即時起台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，或是台東站及以南各站往西部地區旅客也可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，無座票都可搭乘。

台鐵補充，花蓮至台東路線未開通前，比照5月1日「類火車」模式啟動公路客運接駁，採整點發車且需在玉里站換乘，接駁時間上午6點至晚上8點，中間停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野等站。