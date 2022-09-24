台鐵局局長杜微視察平溪線新設置的天候監控系統，並赴落石現場勘察落石告警系統建置的進度。（台鐵局提供／張志康新北傳真）

台鐵局局長杜微視察平溪線新設置的天候監控系統，並赴落石現場勘察落石告警系統建置的進度。（台鐵局提供／張志康新北傳真）

台鐵局局長杜微視察平溪線新設置的天候監控系統，並赴落石現場勘察落石告警系統建置的進度。（台鐵局提供／張志康新北傳真）

台鐵平溪線13日受到梅花颱風外圍環流帶來的大雨影響，一日之間兩度發生落石意外，造成列車中斷營運，所幸並未有人員傷亡。為強化平溪線的維護及預警監控，台鐵局長杜微24日視察平溪線，除視察邊坡及營運情形外，也察看了甫啟用的天候監控系統，並表示預計將於今年年底前，平溪線將完成落石告警系統。

台鐵局表示，為維護行車安全，持續加強平溪支線（十分=嶺腳=平溪）路線保養，以及邊坡落石監控，搭配工務處Qpesums天候監控系統，遇豪雨即派員現場監視，必要時預警性降速封路，提升安全防護。這段區間也將於年底前，完成落石告警系統的建置，近日已經開始裝設道旁監視器，透過4G網路，連線至十分站行車室，逐步提供路線畫面，臺鐵局也立即予以運用，輔助現場監控效能。

台鐵局局長杜微24日在宜蘭工務段段長連建智、宜蘭運務段段長許民杰、及瑞芳站站長黃政民陪同下，赴平溪線巡視路線邊坡及營運情形。

杜微先到了十分站察看監視畫面連線，了解落石告警系統建置進度，接下來也到車站、十分道班等處，致贈飲料水果，感謝辛勞工作的同仁。隨後前往平溪線先前發生落石的K10＋800現場，實地了解維護及監控工作辦理情形。

杜微表示，本月宜蘭工務段已邀請台大土木系的林銘郎教授、中興大學水保系的邱雅筑教授及中興顧問社研究員黃韋凱等專家學者進行研究，將依其建議進行改善，現階段則持續加強監控，調整Qpesums行動值，及早因應劇烈天侯的影響。