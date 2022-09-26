中橫台8線77k靈甫橋路段上邊坡，因9月份颱風環流及0918地震影響發生坍方。公路總局谷關工務段指出，經加派人力、機具清除落石，現況依規畫進程到機械刷坡，將以怪手開闢便道至坡面加速清除崩坍土石，並配合中橫便道通行班次規畫核心通行時段，在核心時段中機動增加放行車輛次數，其餘時間則加強清運土石，僅在機械操作空檔放行。

谷關工務段長張裕閔說，目前配合便道的核心通行時段，約在6：30、9：00、11：30、14：00、16：00、18：00，核心時段將加強機動放行車輛，以便利大梨山居民往來需求；另目前該路段夜間7時至隔天早上6時，仍實施夜間預警性封閉道路，將視後續工程進展滾動檢討管制。

張裕閔指出，該路段長約100公尺，邊坡常有無預警落石，現場前後均配有保全人員守視車輛，為提醒通行中車輛閃避突發落石，谷關段已加派保全人員監看，另加強配備以鳴笛警示，提升鄉親通行安全。

公路總局呼籲用路人，因地震恐造成邊坡不穩定，山區道路易發生坍方落石，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，行駛山區道路請事先作好行程規畫，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，及收聽警廣路況廣播。