受颱風外圍環流帶來豪大雨影響，台鐵平溪線發生邊坡落石，台鐵表示正在積極搶修中。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

受颱風外圍環流帶來豪大雨影響，台鐵平溪線發生邊坡落石，台鐵表示正在積極搶修中。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

由於中颱梅花逼近，北海岸受到颱風外圍環流，山區降下大雨。台鐵平溪線13日凌晨4時許，發生邊坡落石，一班列車煞車不及撞上落石，造成排障器受損，台鐵也自凌晨5時起，在平溪線的十分到菁桐路段，採預警性封鎖，進行緊急搶修。

台鐵表示，凌晨4時許，首班平溪線列車自七堵開往菁桐，在行經嶺腳路段，突然發現邊坡及鐵道上有落石，列車司機在煞車不及情況下，撞上落石，造成車頭的排障器受損。經通報後，台鐵於凌晨5時便宣布平溪十分到菁桐路段採預警性封鎖，並展開搶修。

台鐵指出，車上並沒有乘客，司機也沒有受傷，路線上的落石直徑約50至70公分左右，目前已經陸續清除完畢，但路邊仍有一人高的巨石，有待破石後才能清除。

目前故障列車已經送回七堵機務段，台鐵表示，基於安全考量，預警性封鎖路段將視風雨及排障狀況調整，預估會到13日午夜左右，恢復行車前會進行路線巡查及相關的安全檢查。