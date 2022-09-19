前（18）日下午2點44分台東池上發生規模6.8強震，花東嚴重受創。台鐵表示運安會已同意東里站車廂復原，預估車廂復位5天，雨棚拆除2天；東里=東竹間軌道挫屈嚴重，搶修約需3至5天。

另東竹=富里間一處方向不整已修復完成，一處軌道挫屈持續搶修中。玉里=東里間軌道挫屈及電車線桿斷約40支，需俟軌道復舊後持續搶修。

橋梁部分：萬里溪橋、客城2號橋、新秀姑巒溪橋有受損情形，待勘察檢測後，再擬搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘察中。

至今日下午4點為止，共開出公路接駁車(類火車)115輛、接駁人數3405人。

台鐵表示，每日花蓮及台東下午8時以後(含台鐵北迴線438次、南迴線323次)至翌日上午6時前，考量公路接駁駕駛工時限制，不辦理公路接駁。

另今日上午10時30分止，富源=瑞穗間軌道挫屈、三民=玉里間軌道挫屈、富里=池上間軌道挫屈、瑞源=鹿野間軌道挫屈已修復完成。