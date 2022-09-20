花蓮和台東日前接連發生強震，台鐵玉里=東里間新秀姑巒溪橋受損嚴重，橋梁位移20至100公分，台鐵與中興工程顧問技師這兩天前往現場勘查，正式評估報告與後續維修方案預計9月27日出爐，若要修復受損結構，甚至整座橋須打掉重蓋，將耗上數個月時間，恐明年才能恢復通車。

台鐵指出，新秀姑巒溪橋橋台前仰起50公分、橋墩隆起、橋台歪斜、橋梁位移20至100公分。19日由台鐵局工務處進行現場勘查，20日再由中興顧問公司進行進行全橋構件目視調查確認破壞程度，預定下周提送報告。

目前花東間路線中斷，交通部長王國材日前表示，恢復通車可能要1個月以上。據悉，若顧問公司最後要求台鐵修復，將耗時數月時間，衝擊國慶疏運，甚至明年的農曆春節。

台鐵回應，下周才會有詳細報告出爐，包括橋的損壞狀況、如何維修等，技師要先確認橋的結構受損情形，才會有下一步修復方案。