國民黨高雄市議員參選人白喬茵日前反爆農委會主委陳吉仲在2012年發表的《我國環境友善農業經營直接給付之研究》涉及抄襲，陳吉仲昨日強調自己主持的研究報告呈現重複比例僅為3％，今(25)日再於臉書駁斥該報告在比對時參考文獻被重複計算，批國民黨在打假球、打烏賊戰。

陳吉仲表示，眾所皆知打棒球有一定的規則，大家在共同規則下對決。所謂研究報告比對結果的22％，細看才發現其所載的比對荒謬且不專業，國民黨卻放任不遵從一定的遊戲規則打假球。

他說，目前學界常見的比對軟體有 iThenticate、Turnitin等，不管哪種軟體在比對時皆有條件設定，被國民黨指出所謂的22％就是不依照條件設定執行的荒謬結果，所以導致連「全民造林」、「農業」、「農林水產省」、「農業改革政策」等專有名詞或常用名詞都列入重複計算，參考文獻的引用也被重複計算，這是極不專業的烏賊戰。

陳吉仲指出，學術界在做專業比對時必須先設定比對條件，這樣才能事先排除干擾雜訊，以進一步做精準辨識。以張善政先生計畫的比對系統設定條件，是以英文40字，中文50字，排除1％這樣的條件設定下有5篇計劃高達45％重複比例，另有一篇超過25％，自己2012年的農委會研究報告也是在此條件下重複比例為3％。

陳吉仲表示，國民黨放任參選人隨意以荒謬手法任意攻擊不遵守遊戲規則打假球，反而會讓人民唾棄，也無助事實的釐清，希望國民黨朱立倫主席用一致的比對條件檢視所有的報告。