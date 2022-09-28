台灣第一檔收益配息的ETN「元大上櫃ESG高息N」（020035），發行五年期，有配息，發行價格為每單位5元，將於10月初掛牌。換算目前投資一張只要約5,000元，小資族及喜愛配息的存股族，皆可輕鬆入手。

根據統計，近年熱門流行的理財商品，有配息條件的商品規模大幅成長，除了有機會可賺投資價差外，還能享有成分股股息分配現金入袋的實質好處，讓投資人可以價差及股息現金兩者兼得。

為滿足投資人的需求，元大證券推出擁有上櫃ESG、高股息、配息三大優勢的「元大上櫃ESG高息N」。其商品特色為不必選股，就能同時專注投資15檔上櫃ESG高股息成分股漲跌表現，又能兼顧配息的ETN商品。

「元大上櫃ESG高息N」配息方式採年度發放，並按權重比例計算期間每一檔成分股配發的股息。每年成分股之股利計算區間為前一年度9月第一個營業日至當年度8月的最後一個營業日，並將每年十月第三個營業日定為除息基準日。

此外，「元大上櫃ESG高息N」連結的「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」，採用ESG評鑑模型，輔以近三年現金殖利率及發行市值等指標，精選兼具永續發展與股息表現佳、具代表性之15檔上櫃股票加權編製而成。指數成分股於每年六月定審，重新設定成分股權重，單檔上限為20％。

由指數歷史資料回溯測試，「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」最近五年累積報酬率超過182％，且平均現金殖利率達6％以上，優於同期間上櫃指數報酬率92％，表現出色，顯示本指數投資策略可有效提升投資組合績效，值得投資人納入對抗通膨的資產配置參考。

元大證指出，「元大上櫃ESG高息N」追蹤投資15檔上櫃ESG高股息的股票表現，不僅著重成分公司永續經營成效，且著眼近年低利率、高通膨投資環境，挑選有穩定配息表現的成分股，更多相關資訊可上元大ETN網站。