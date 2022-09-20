東部爆發罕見大震，芮氏規模分達6.4、6.8，導致橋樑、樓房倒塌，道路及軌道中斷。學者專家並指嘉南平原、北部山腳斷層都是潛在危險區域。網友好奇，小小的台灣竟有高達36條斷層，「哪裡才安全啊」，答案讓人傻眼。

1999年的「九二一大地震」重創全台，沒想到九二一滿23年前夕，台東又發生6.8強震；太平洋彼岸的墨西哥，甚至在3個不同年份的同一個日期都發生地震。網友在批踢踢討論熱烈，台灣一堆斷層，到底哪裡才安全？

根據經濟部地調所調查，本島19縣市只有桃園未發現活動斷層；統計資料也支持這項論點，1972年至2018年，這46年間震央在桃園且規模超過4的地震只有兩起，還是在同一天。地質研究指出，桃園屬台地又沒有土壤液化，加上無斷層活動，相較其他縣市更安全。

「可是八德國民運動中心上了國際新聞欸」、「ㄜ...沒有斷層，因為斷層都在公共工程品質」，網友傻眼，原來桃園是最安全的地方，結果一起地震搖出外界對場館的疑慮，「可見人禍比天災更嚴重」。