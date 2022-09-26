颱風趕進度，諾盧、庫拉接續生成後，氣象粉專「台灣颱風論壇」透露本周預計還有1到2個颱風會形成，但靠近台灣的機率低，天氣風險公司分析師吳聖宇也表示最近颱風生成瘋狂趕進度，很會快數量就會趕上氣候平均值。

台灣颱風論壇｜天氣特急今天在臉書指出，中颱諾盧已通過呂宋島進入南海，繼續往西預計明日抵達越南中部東方海域，並指出本周預計還會有1到2個颱風形成，不過就目前資料研判，靠近台灣的機率低。

吳聖宇在臉書也表示，第17號颱風庫拉，看來是個轉向型的系統，在遠海活動，對陸地來說算是人畜無害。而最近颱風生成瘋狂趕進度， 9月颱風生成數量多，連同庫拉，已經出現了梅花、莫柏、南瑪都、塔拉斯、諾盧共6個颱風，快速將颱風生成數拉近氣候平均值，感嘆大自然就是這麼奇妙，總會自己找機會平衡回來。

諾盧颱風進入南海，大陸高壓帶來的東北風減弱，但是高壓迴流的偏東風配合整個不穩定波形仍在台灣附近，對流消消長長。(翻攝自吳聖宇臉書)

今天天氣方面，吳聖宇說，東北風減弱，但高壓迴流的偏東風配合整個不穩定波形仍在台灣附近，台灣東北方海面是風向轉折的位置，可能存在微弱的波動，對流消消長長，大台北、基隆北海岸、東北角、宜蘭、花東地區還有屏東地區今天（26日）還是要注意局部較大雨勢發生機會，桃園以南到高雄一帶多雲到晴，山區午後有局部熱對流雷雨。