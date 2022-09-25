這輩子最刺激的雲霄飛車！大陸河南省安陽市1處遊樂場，傳出雲霄飛車卡在半空中，這樣的場景也被1名女遊客用手機拍下，她表示當下雲霄飛車卡在半空中不動，看起來像是故障，此時，工作人員趕緊引導約10名乘客從「階梯式」軌道走下來，她表示雖然是用走得下來，但雲霄飛車故障的位置很高，這些乘客走下來也是需要很大的勇氣。

綜合陸媒報導，大陸河南省安陽市1處遊樂園，日前傳出雲霄飛車半空中故障，原先坐在上面的遊客被迫從半高空中，沿著雲霄飛車的軌道一步一步的往地面走，拍攝影片的1位胡姓女子表示，當下經過時看見雲霄飛車卡在半空中不動了，看起來應該是故障了，且上面大約有10名大學生，此時，一旁的工作人員便停止雲霄飛車運作後，趕緊指引乘客利用階梯式軌道走下來，但是因為雲霄飛車故障的位置高度很高，因此，當人走下來時，心臟要大顆一點或許才敢走下來。

恐怖影片曝光，網友也紛紛留言表示「還好是頭朝上」、「都敢坐雲霄飛車了，心臟應該比較強大」、「這估計以後都不敢坐了吧！太嚇人了」、「幸好沒有人受傷」、「遊客：這輩子我都不在坐雲霄飛車了，太恐怖了」、「沒有賠償嗎？」、「坐過的最刺激的雲霄飛車」、「好刺激興奮吧」。