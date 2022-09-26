開車時頭、手伸出窗外是非常危險的舉動，更何況坐車頂！一名網友日前開車行經嘉義梅山三十六彎時，目睹前方轎車車頂坐著2名小孩，其中一人還轉頭向網友打招呼，誇張行徑讓網友們看傻眼，「危險欸，轉彎掉山底就慘了」。

一名網友25日下午在臉書「爆廢公社公開版」PO出影片，一名駕駛行經嘉義梅山三十六彎時，前方灰色轎車車頂竟坐著兩個小孩，不只頭、手伸出天窗外，男童屁股竟直接坐在車頂上，旁邊的女童則是上半身透出車頂，向後面的駕駛揮手，男童見狀後也轉頭看，讓後車的駕駛非常驚恐「小朋友直接坐車頂唉，還跟我嗨！」

影片曝光後引發大批網友們撻伐，紛紛留言：「車內的成人不知道在想什麼⋯」、「危險欸，轉彎掉山底就慘了」、「一定不是親生的」、「看來是老江湖了，36彎那邊最好給我這樣過，大概是活膩了」、「飛出去發生意外，就不要怪路不平，不要要求國賠」。

還有人表示「車主巴比Q了，罰單肯定繳到爽」、「這要罰重一點！一點危險意識都沒有」、「請提供違規明確時間、地點及可辨識號牌影像向本嘉義縣警察局（交通違規檢舉專區）檢舉，竹崎分局將製單告發」。